Nærheden gik tabt ved reformen: - Vi lærte at kæmpe selv

Fur fik ganske vist ny havn og færge, men mistede også skole og børnehave, da øen i 2007 blev en del af den nye, store Skive Kommune.



- På afstand af det er det nok ikke så tosset endda, at vi oplevede det. Det lærte os selv at kæmpe, og nu tager vi langt mere ejerskab, end vi gjorde tidligere.



Sådan lyder det fra én af de foreningsaktive på Fur, Olly Ekstrand, der er vokset op på øen, som har været hendes hjem hele livet - bortset fra 20 år i Skive.



- Jeg synes, der er blevet længere til beslutningerne, for vi kender ikke »byrødderne« på samme måde, som da de sad i Breum. Dengang kunne vi lige ringe til Flemming (Eskildsen (V), daværende borgmester, der dengang boede på øen, red.) og sige »hvad gør vi nu?«. Det kan vi ikke længere. Vi har mistet noget nærhed, vurderer Olly Ekstrand.



I serien »10 år efter« om kommunalreformen er vi i dagens avis taget til Fur. Læs baggrundshistorie og interviews med lokale i fredagens Skive Folkeblad.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: