Mere praktisk erfaring til lærerstuderende: Ansættes på skoler

Fra sommeren 2017 kan nye lærerstuderende afprøve deres viden i praksis, mens de er under uddannelse.



På VIA læreruddannelsen i Skive tilbydes en ny trainee-læreruddannelse, hvor de studerende kombinerer uddannelse med en ansættelse i en folkeskole.



Her bliver de studerende ansat i en skole samtidig med, at de uddanner sig til lærer.



- Det er attraktivt, at de studerende kan opnå ansættelse på en skole, mens de uddanner sig. Det, er jeg sikker på, vil tiltale mange, siger Thomas Thorninger, der er praktikleder på VIA Læreruddannelsen Skive.



Ifølge ham vil trainee-læreruddannelsen sandsynligvis tiltrække studerende med en vis erhvervserfaring fra enten skoler eller andre job.



Trainee-læreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige læreruddannelse. Og de færdiguddannede lærere får de samme undervisningskompetencer. Forskellen bliver dagligdagen, hvor de studerende hele tiden kan afprøve deres tillærte viden i praksis på den skole, hvor de bliver ansat.



VIA Læreruddannelsen Skive har på nuværende tidspunkt lavet aftaler om trainee-uddannelsesstillinger med Skive, Viborg, Mors og Thisted kommuner.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her