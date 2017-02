Stjålet bil vendt hjem: Ekskæresten havde taget bilen

En bil, der onsdag blev stjålet fra en af en 23-årig kvindelig beboer på Lokesvej i Skive, kom torsdag tilbage til sin rette ejermand eller måske snarere kvinde.



Da kvinden samtidig kunne konstatere, at det var hendes ekskæreste, der havde kørt i bilen, ønskede hun ikke, at politiet foretog sig yderligere. Ekskæresten bliver altså ikke sigtet for noget.



- Uanset hvad er vi da glade for, at bil og ejer er blevet forenet, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: