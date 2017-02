Påsat brand i totalskadet bil: Politiet stopper efterforskning

Efter en trafikulykke tirsdag aften har der ved krydset Hobrovej og Overmarkvej ved Højslev Kirkeby stået to totalskadede biler.



Fredag morgen mellem klokken 05 og 05.26 har en eller flere ukendte gerningsmænd sat ild til den ene af de to biler.



Det blev anmeldt klokken 05.26 af et vidne, der mente at have set en bil køre derfra, hvor registreringsnummeret begyndte med AZ 56.



- Da bilen i forvejen er totalskadet, er det mildt sagt noget underligt at gøre. Vi vil ikke efterforske sagen grundigt af samme årsag, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Bilen er brændt helt ud - og i forvejen var den altså totalskadet og ville aldrig komme ud at køre igen.



- Der kan være mange teorier om, hvorfor nogen gør sådan noget, men umiddelbart er det svært at se noget som helst formål med at sætte ild til en bil, der i forvejen er totalskadet, siger Niels Bach.



Han betragter det som en form for hærværk.

