Brændende bil efterladt: Politiet efterlyser vidner

En bil brød fredag morgen i brand tæt ved krydset mellem Hobrovej og Overmarkvej ved Højslev, og en bil blev set køre derfra.



Et vidne ringede til politiet omkring klokken 5.20 og fortalte om branden og, at en hvid bil med reg. nr. AZ 56 - sidste tre cifre ukendt - var kørt fra stedet.



Det ser lidt mystisk ud, og vi kan ikke udelukke, at branden er påsat. Det skal undersøges nærmere, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.



Ifølge naboer var den brændende bil impliceret i et trafikuheld torsdag, men det er ikke blevet bekræftet, oplyser politiet.



Politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: