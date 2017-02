Fra centrum til udkant: Men fællesskabet lever stadig i Ramsing

Ramsing er gået fra at være centrum i den gamle Spøttrup Kommune til at være udkantsby i Skive Kommune siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft.



I løbet af de sidste 10 år er rådhuset forsvundet, og der er blevet længere til købmand og skole for borgerne i Ramsing. Også på det mentale plan kan det virke, som om afstanden fra Ramsing til Skive er blevet længere efter kommunesammenlægningen.



- Nærheden er ikke den samme, siger Torben Frederiksen, der har boet i Ramsing siden 1972.



- Vi har mistet vores kommunekontor (rådhuset). Det gør da en del for livet i byen. Der er ikke det samme liv i byen mere, mener Torben Frederiksen, som tidligere har siddet i skolebestyrelsen i byen.



I serien »10 år efter« har vi besøgt Ramsing, hvor holdningen generelt er, at kommunalreformen har accelereret en demografisk udvikling i forkert retning.



Det har fået borgere i Ramsing til at »rykke sammen i bussen« og kæmpe en kamp for bevarelse af skolebygninger og købmand.



Og fællesskabet lever stadig i byen. Hver onsdag mødes omkring 70-80 borgere - børn og voksne - til fællesspisning. Det har de gjort i 29 år.

