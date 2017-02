Stjernestøv i Skive: DM-deltagere med internationalt format

Syv danske atleter er klar til EM i Beograd - alle deltager ved DM i Skive i den kommende weekend, som i mange øvelser bliver tætte opgør på højt niveau.



To blændende sæsoner på den internationale scene er baggrunden for, at weekendens danske indendørs mesterskaber i atletik i Skive på forhånd ligner alle tiders bedste atletikstævne på dansk jord.



Efter et 2015 med to junioreuropamestre og flere andre internationale medaljer fulgte 2016, der som bekendt endte med OL-sølv og en EM-titel til Sara Slott Petersen på 400 meter hæk. Men også mange andre danske atletikudøvere hævede niveauet i de to sæsoner, og i denne vinter er fremgangen fortsat.



Det er vurderingen fra Skive AM-sportschef Annette Nørgaard Jensen.



Således er foreløbig syv danske atleter klar til EM-inde i Beograd om 14 dage, og de er alle til start ved DM i Skive i weekenden:



Sara Slott Petersen på 400 m – uden hække, stortalentet i højdespring Janick Klausen der indledte sæsonen med at klare 2,26 m – én cm fra den danske rekord, Andreas Bube der satte personlig indendørsrekord i sit første løb i vinter, og sprintfænomenet Kristoffer Hari, der med 6,69 sek. kun er 4/100 sek. fra den danske rekord.



Læg dertil junioreuropamesteren fra 2015, Benjamin Lobo Vedel, der efter et skuffende 2016 er EM-klar på 400 m, hækkeløberen Andreas Martinsen, der så sent som ved weekendens nordiske landskamp dykkede betragteligt under EM-kravet med 7,71 sek. på 60 meter hæk, og OL-deltageren på 400 meter hæk Stina Troest er også i europæisk topklasse på 800 meter og har netop klaret EM-kravet ved et stævne i Irland.



I alt er 230 aktive tilmeldt DM-stævnet, og med OL-deltagerne Slott, Bube, Troest og forhindringsløber Ole Hesselbjerg til start, er felterne garanteret international klasse.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: