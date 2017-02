- Glyngøre har rejst sig igen efter sammenlægningen

Fysisk ligger Glyngøre på kanten af Skive Kommune og på kanten af Salling. Men derfor er landsbyen ikke nødvendigvis blevet til udkant, påpeger Kirsten Jørgensen, der er formand for Glyngøre Borger- og Erhvervsforening.



- For mig er udkant et sted, hvor der ikke sker en dyt. Jeg føler ikke, at jeg bor i en udkant. Jeg kan få dækket alle mine daglige behov, og skulle jeg have behov for at komme i teatret, er der både Skive og Nykøbing, og vil jeg se et eller andet topnavn, er det jo bare at køre til Aarhus eller København. Det betyder ikke noget, siger Kirsten Jørgensen.



I år er det 10 år siden, de fire S-kommuner blev lagt sammen til Skive Kommune, og for Glyngøre har det ikke været problemfrit.



- Jeg synes, siger Kirsten Jørgensen, at Glyngøre har rejst sig efter de knubs, vi fik i forbindelse med kommunesammenlægningen og flytningen af overbygningen på skolen. Vi gik fra at føle os som et lokomotiv og til at blive en form for udkant. Men så har vi sagt: Det vil vi ikke, og det kan ikke passe, at det skal være sådan.



Selv om nogle store industrivirksomheder er lukket eller flyttet, så er der stadig masser af erhvervsliv i byen, understreger hun.



- Du kan for eksempel tage en tur op i Jamohuset og se, hvor meget der sker der, og det er jo en fornøjelse at se, hvordan Skov bygger til og udvider her. Tiderne har ændret sig, og de der industrivirksomheder med mange arbejdspladser skal vi ikke gå efter i dag, men jeg synes faktisk stadig, at vi har et rigt erhvervsliv i byen, siger Kirsten Jørgensen.



