Dødsbo revet ned: Tomme boliger i vest skaber problemer i øst

Et dødsbo på Østerrisvej i Højslev er blevet revet ned, og nu skal grunden rømmes totalt for mursten og andet, så der i første omgang kan sås græs på hele grunden.



Det fortæller Svend Aage Madsen, der er formand for Højslev Boligselskab, som har købt grunden.



- Når vi får tilladelse af kommunen, vil vi gerne bygge minimum fire almene boliger på grunden. Vi ser det som en fordel, at grunden ligger tæt på andre almene boligbyggerier på Ådalsvænget og Stadion Allé, og samtidig synes vi, at vi kan være med til at forskønne byen, siger Svend Aage Madsen.



Højslev Boligselskab købte grunden med huset i slutningen af 2016, og nu håber boligselskabet på, at boligbyggeriet kan begynde allerede i 2017, så de første kan flytte ind i 2018.



Boligselskabet håber på en hurtig godkendelse, da der er en lang venteliste i Højslev-området.



- Kommunen er jo knækket lidt over forstået på den måde, at vi mangler boliger her i øst, mens der er mange inde i Skive og Salling. Det giver os lidt problemer, da der kun må være to procent af de almene boliger, der står tomme i Skive Kommune, fortæller Svend Aage Madsen.



Det betyder med andre ord, at nogle boliger skal rives ned, før Højslev Boligselskab kan få lov til at bygge nyt.



- Men vi har et håb om, at vi kan få lov at bygge alligevel. Der er jo behov for boligerne, siger Svend Aage Madsen.

