Forældre sure over billetændringer for børn på Skive Festival

Det er slut med, at du kan tage dit syv-årige barn med til Skive Festival uden at betale ved kasse et.



I år har arrangørerne af Skive Festival sænket aldersgrænsen for børn, der kan komme gratis ind, fra 10 til seks år.



Og den ændring er ikke blevet modtaget lige godt af alle forældre.



På Facebook-siden for Skive Festival har flere givet udtryk for deres frustrationer, og nogle truer med slet ikke at komme.



Det har derudover skabt irritation hos nogle forældre, at Skive Festival ikke har informeret om, at det i år vil blive muligt at købe dags-billetter til børn og unge.



Derfor ligger nogle forældre nu inde med partout-billetter til børn, der kun skal ned på pladsen en enkelt dag.



- Vi har også lagt mærke til den del af kritikken, og nu vil vi drøfte, hvad vi gør med dem, der har købt partout-billetter, men hellere vil købe en dags-billet til deres børn. Men vi har vurderet, at det ikke gav så meget mening at sætte dags-billetter til salg, inden programmet med spilletidspunkter lå færdigt, siger billetansvarlig Morten Riisgaard.

