Det blev aldrig Skive fHs dag

Det var topopgør - det var nr. 1 mod nr. 2 - og det var »sidste chance« for at forhindre Nordsjællands march mod Håndboldligaen.



Men den gik ikke for de håbefulde toere - Skive fH magtede ikke for alvor at udfordre arvefjenderne, og NH’erne endte med at vinde med hele 25-30.



Det var godt for dansk håndbold - men skidt for Skive fH - håndboldligaen mangler i den grad øst-dansk repræsentation, og nu er det ikke til at se, at det kan gå galt for de nordsjællandske fusionister.



Dagens topscorer for taberne blev Andreas Toudahl - seks mål, alle sat ind på straffekast, blomster som dagens bedste fik Mads Øris Nielsen.



Tidligere på eftermiddagen var Skive IKs 1. divisionsmandskab i aktion i den næstsidste træningskamp, og her lykkedes det trods udebane at vinde med hele 5-1 over Aarhus Fremad fra fodboldens 2. division.

Af: