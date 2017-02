Sølv til Nørgaard

Normalt er det de aktive atleter, der kæmper om guld, sølv og bronze, men ikke desto mindre var det Skive AM-leder Annette Nørgaard Jensen som lørdag over middag fik DM-stævnets første stykke metal.



Det skete, fordi hun til sin egen store overraskelse var blevet udpeget til at modtage atletikforbundets sølvnål, og fra bestyrelsen var hele tre personer mødt op for at forestå overrækkelsen.



En berørt Nørgaard kom på medaljeskamlens øverste trin, og fik under publikums bifald den fine anerkendelse for en sej og langvarig indsats i atletikkens tjeneste.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: