Succes for vintermarch

Årets vintermarch søndag formiddag, der udgår fra Rønbjerg Hallen, blev i år endnu en succes for arrangørerne, Skive Fodslaw.



Med mere end 160 deltagere kom der endda flere end i fjor, der ellers var en af de helt store. Fodslaw mærker en tendens til, at stadig flere gerne vil ud at gå.



Det kniber mere at få folk til at sidde i bestyrelse og være med til at arrangere.



Foreløbig er man glade for endnu en succes. Over 160 deltagere i en vintermarch., hvor de mange deltagere hver især kunne vælge mellem at gå seks, 12 eller 18 kilometer.

