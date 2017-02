Isabella fra Jebjerg udlever drømmen som skuespiller i USA

I den store verden er Skiveegnen nok mest kendt for byens musikalske talenter som blandt andre Mads Langer, Thomas Troelsen og Dúné.



Men måske kan området også snart komme på verdenskortet over store skuespillere.



I hvert fald er 26-årige Isabella Bjørndal Sørensen, der kommer fra Jebjerg, godt i gang med at udleve sin drøm om at blive skuespiller »over there« i Los Angeles, USA.



- Nu har jeg taget skridtet og er flyttet herover, og mit store mål er at arbejde som skuespiller i både ind- og udland, siger Isabella Bjørndal Sørensen.



Sidste år gik Isabella Bjørndal Sørensen til audition på Theatre Academy i Los Angeles, som er en af de bedste teaterskoler, USA kan tilbyde. Det er også Californiens ældste.



Hun blev optaget, og nu er hun studerende på akademiet.



- Det er vildt spændende, og der er flere castings på vej. Jeg har allerede fået en rolle i hus, og det er endda en hovedrolle i en ny spillefilm, siger Isabella Bjørndal Sørensen.



Isabella Bjørndal Sørensens næste skridt i processen er at ansøge om et O-1 visa, som er et arbejdsvisum for folk med særlige evner inden for deres fag.

