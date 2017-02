Robert mistede job fordi han røg hash i fritiden

42-årige Robert Jensen, Skive, blev i oktober 2015 fyret fra sit job på Sprogcenter Skive, hvor han havde været lærer i flere år.



Han ville nemlig ikke indgå en aftale med sin arbejdsplads om ikke at indtage det ulovlige stof cannabis i sin fritid.



- Jeg mener ikke, at nogen arbejdsgiver skal bestemme over, hvad jeg laver i min fritid, siger Robert Jensen, der selv betegner fyringen som uberettiget.



Cannabis indgår i blandt andet hash og marihuana, som Robert Jensen jævnligt har røget.



- Det har bestemt ikke haft indflydelse på min arbejdsindsats på sprogcentret, siger Robert Jensen, der understreger, at han aldrig har indtaget cannabis i arbejdstiden.



Robert Jensen har i flere år bakset med psykiske problemer og voldsomme fysiske smerter i ryggen, blandt andet som følge af en diskosprolaps.



Robert Jensen betegner derfor selv sin anvendelse af cannabis som medicinsk, fordi stoffet giver ham ro i hovedet og mindsker smerterne i ryggen.



Ifølge Robert Jensen krævede sprogcentrets forstander, Merete Nissen, at Robert Jensen skulle aflægge en urinprøve hver anden uge i de næste halvandet år, og hvis der var noget som helst spor af cannabis, så ville han blive afskediget prompte.



Dette ville Robert Jensen ikke skrive under på, og så blev han fyret.



Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Skive Kommune, Lars Harder, har ingen kommentarer til Robert Jensens konkrete sag.



Læs hele historien i Skive Folkeblad.

