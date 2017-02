Forsvaret og vicepræsidentens løfte

Man kan blive politisk nøjsom i forhold til stærke budskaber - og da ikke mindst her efter en måneds tid med Donald Trump som USA-præsident. Så lad os da glædes over, at USA’s nye vicepræsident, Mike Pence, sagde kloge ord i weekenden, da han var i Europa. Og så håber vi, at ikke blot talte for egne vegne...



Som bekendt lancerede Donald Trump i valgkampen det rystende budskab, at det ikke var sikkert, at USA i fremtiden ville hjælpe ethvert NATO-land, der blev angrebet. Det ville - måtte man forstå på Trump - afhænge af, om det pågældende land brugte tilstrækkeligt med penge på forsvaret.



Det er ellers en grundsten for NATO-samarbejdet, at ethvert angreb udefra på ét af medlemslandene er at betragte som et angreb på hele NATO-alliancen, og derfor vil NATO i givet fald også stå sammen om at slå tilbage. Det er den slags, der er udtryk for solidaritet i en forhold til landes sikkerhed. Det blæste Trump på i valgkampen, men heldigvis lød der anderledes toner fra vicepræsident Mike Pence i weekenden.



- Vi vil være ved Europas side. I dag og hver dag, fordi de samme høje idealer forbinder os, fastslog Pence.



Det var ganske rart at få understreget. Det blev så ledsaget af USA’s klare ønske om, at NATO-landene lever op til, at de tidligere har lanceret en målsætning om at bruge to procent af den samlede samfundsproduktion - bruttonationalproduktet - på forsvaret.



Det er en del NATO, der ikke lever op til det - Danmark er ét af dem. Man kan også sige, at det længe har været rimeligt at høste en såkaldt fredsdividende i form af lavere forsvarsudgifter som følge af en periode, der var kendetegnet af Murens fald, Østblokkens fald - og gamle fjender som nye alliancepartnere i NATO og EU.



Putins Rusland, global indsats og kampen mod terror har givet en ny situation, men Danmark har ikke grund til skamfuldt at krybe langs panelerne over vores indsats på forsvarsområdet. Sidste år var der afsat 1,17 procent af bruttonationalproduktet i Danmark til forsvaret. Men Danmark har været synlig i mange former for også FN-støttet militær indsats, og vi er også et land, der giver mere end de fleste i udviklingsbistand. Og at arbejde for at gøre verden mindre skæv og uretfærdig er i høj grad også udtryk for ansvarlig sikkerhedspolitik.



Danmark kommer ikke pludselig til at bruge omkring 20 milliarder kroner mere på forsvaret. Det ved forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) også. Der vil blive foretaget rationaliseringer i forsvaret, og der vil derudover blive tilført ekstra midler - og en passende balance vil blive fundet.



Danmark skal have et forsvarligt forsvar, og vi skal fortsætte som aktivt medlem af NATO, der har vist sig at være en stabil fredsfaktor - ikke mindst i det Europa, der tidligere mødtes på slagmarken.



I stedet for at se ensidigt på forsvarsbudgettets størrelse, bør NATO-landene også blive bedre til at gå sammen landevis om investeringer, indsats og overvågning. Alle skal ikke kunne alt.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her