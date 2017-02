Tak til Ingvar

Mange tak til Ingvar Glad for dine fyldestgørende og sobre læserbreve vedrørende museerne. Som du selv skriver, finder du ikke forståelse lokalt og hos Jesper Elbæk. Det havde man allerede på fornemmelsen efter Jesper Elbæks første svar. Derfor finder jeg det også aldeles forståeligt, om skriveriet forstummer.



Jeg deltog også i Skive Kunstforenings generalforsamling og gik derfra med en fornemmelse af, at den længe ventede fornyelse og udbygning af museerne var ” ret sølle ”. Der var forbavsende få ekstra kvadratmeter i planen, jordbundsforholdende er mildest talt elendige, museet ligger indeklemt uden mulighed for parkeringspladser og virker langt fra præsentabelt.



Lad det være sagt med det samme: Jeg har ikke samme tilgang til kunst som Ingvar Glad, men har været almindelig borger i købstaden Skive i en snes år. Som sådan kommer jeg en del på museet her i byen og ser også kunst i andre byer her i landet og på ferier i udlandet.



Tilsyneladende er 40 millioner mange penge og man har det indtryk, at museets bestyrelse helt falder i svime over det store beløb. Men så er spørgsmålet, er det nok? Får vi et museum, som købstaden Skive kan være stolt af og som vil blive positivt omtalt rundt om i landet ? I så fald vil museet kunne opleves af - og forhåbentlig også tiltrække- turister til byen.



Måske skal vi acceptere, at den kommende fornyelse er nok for et flertal af museets bestyrelse, byråd og kommunens borgere i øvrigt. Jeg kan bare ikke lade være med at skele til vore 3 større nabobyer Holstebro, Herning og Viborg og se, hvad de har haft af ambitioner angående kunst.



Nu man har valgt denne her løsning, forstår jeg ikke, at man ikke endnu engang så på den del af slagterigrunden, der ligger omkring Brårupgade. Der havde man det gamle elværk, rekreativt område ved åen, et utal af bygninger med rum i alle størrelser og højder; og ikke mindst at man var kommet i gang med oprydning startende over mod Brårupgade. Mon ikke 40 millioner kunne have gjort underværker oveni den pris, det i øvrigt vil koste at rydde op/restaurere den store grund.



Venlig hilsen



Povl Borregaard,



Druevej 14, Resen,



7800 Skive.

