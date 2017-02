Ingvar Glad er hverken lalleglad eller ligeglad

Sidste læserbrev i denne omgang i føljetonen mellem undertegnede og Ingvar Glad. Vi har været vidt omkring, men Hr. Glad ender selv med at levere den mest tydelige konklusion. Nemlig at han altid ender med at stå alene.



Det virker til, at du har ret, Ingvar. Men du har lov til at have din mening, og normalt ville jeg sige »respekt for dét«. Det har jeg bare ikke denne gang, for jeg kunne forstå, hvis du var frustreret over, at man blev ved med at snakke om museet. Som man allerede har gjort i over 50 år.



Der sker bare noget nu. Kommunen og Spar Vest Fonden pumper cirka 40 ekstra millioner ud i den lokale museumsindustri, og det er vi faktisk både glade for og stolte over i museets bestyrelse, og mon ikke også glæden og lettelsen spreder sig ud over hele Skive Byråd. Museet var en klar prioritet allerede på konstitueringsnatten, og blev skrevet ind i byrådets samarbejdsgrundlag.



Det blev ikke det store forkromede projekt til 107 millioner kroner, og det er der mange gode grunde til. Den vigtigste er nok, at de store nationale fonde ikke kunne se sig selv i det. Men 40 millioner kroner er altså også en slags penge, og vi har løftet hver en krone lokalt. »Tommel op« ville de sige i en meget belastende tv-reklame.



Bestyrelsen i Skive Kunstforening er heldigvis også positive og konstruktive, og besluttede sig for længe siden til at arbejde sammen med bestyrelsen i museet og førende embedsfolk i kommunen, for at gøre et allerede godt projekt endnu bedre. Det samarbejde glæder jeg mig til, og en stille forudsigelse herfra er, at ombygningen og tilbygningen bliver helt fremragende.



PS: Du glemte at skrive, hvilken størrelse ja-hat jeg skulle købe til dig. Smil til verden, og den smiler til dig, Ingvar.



Med venlig hilsen



Jesper Elbæk,



byrådsmedlem (V), næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af bestyrelsen i Muse®um,



Viborgvej 326,



7840 Højslev

