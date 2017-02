Kære Skive by

Kære Skive by. Du er sådan en størrelse som både er elsket og hadet. Du må stå mål for rigtig meget og mange vidt forskellige holdninger og udsagn. Nogen gange er du den vigtigste i kommunen, andre gange skal du da ikke tro du er noget. Nogen synes du får alt for meget, andre syntes du får alt for lidt opmærksomhed.



Ja, nogen siger ligefrem du er gået i stå og har været stillestående alt for længe.



Uanset hvad, så vil du for mig altid være lokomotivet for Skive kommune. Jeg syntes også altid, du har været opmærksom på din rolle, nemlig at få alle vognene med. Du ved nemlig godt, at et lokomotiv fornemmeste rolle er, at trække vognene rundt i landskabet, så der bliver muligheder for nye og flere togafgange. Nogen vogne er stærkere end andre i forhold til deres last og vilkår, men alle kører sammen med dig på de samme skinner.



Kære Skive By. Du skal vide, at d. 3.5. vil du være centrum.



Her skal der være fokus på dig og dine uudnyttede muligheder.



Det er nemlig borgerne bagved dit lokomotiv, som skal vedligeholde og udvikle dig. Det kan du nemlig ikke selv!



En arbejdsgruppe, som er nedsat under Byudviklingsudvalget, har taget et flot initiativ til et møde, kaldet Bytinget, hvor vi håber, der kommer en masse mennesker, der vil hjælpe dig til at finde endnu flere afgange og nye ruter ud i det skønne blå og grønne landskab, som du har omkring dig. Det fortjener du nemlig, og det er en masse gode mennesker heldigvis enige om.



Slut med negativ kritik af dig – nu må vi alle, der er interesseret i din rolle som lokomotiv smøge ærmerne op!



Jeg skal nok hjælpe dig med at brede budskabet, når indbydelsen er klar. Men jeg synes DU skal sætte X i din kalender allerede nu!



Ruth Kristensen,



Medlem af Byrådet,



formand for



Byudviklingsudvalget,



Sjællandsgade 5,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her