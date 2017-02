Tidligere Spøttrup-borgmester: Affolkning er stadig en udfordring

Der var et par knaster, men alt i alt gik sammenlægningen af kommunerne Spøttrup, Sallingsund, Sundsøre og Skive til Skive Kommune fint.



Sådan husker Anna-Lise Vestergaard (V), Oddense, det.



Anna-Lise Vestergaard var medlem af kommunalbestyrelsen i Spøttrup Kommune, som hun i en periode var borgmester for, og hun har været med i ny Skive Kommunes byråd fra begyndelsen for 10 år siden.



- Det var en god proces. Vi trak på samme hammel, og de fire kommuner arbejdede sammen på flere områder i forvejen, siger hun.



En af knasterne var, at Sallingsund Kommune udforskede kommunefællesskab med Morsø Kommune. Det blev dog droppet, efter to meningsmålinger viste, at borgere i Sallingsund Kommune var tilhængere af at gå sammen med Spøttrup, Sundsøre og Skive. Hertil kom, at gamle Skive Kommune havde travlt med at få bygget nyt rådhus i Skive uden at lytte til de tre Salling-kommuner.



- Vi var trætte af, at Skive havde så travlt med at bygge nyt rådhus og forsøgte at få Skive til at bremse op. Så fik vi at vide, at vi kunne betale for flere etager på det nye rådhus, hvis vi syntes, det skulle være større, fortæller Anna-Lise Vestergaard.



De fire kommuner blev enige om, at der skulle være »lys i alle rådhuse«. Dén beslutning viste sig hurtigt at være forkert på grund af alt for meget kørsel og prisen for at have rådhus på fire adresser i Skive, Ramsing, Durup og Breum. Og så stod den nye kommune med et rådhus, der var for lille.



Anna-Lise Vestergaard fornemmede ikke, at der i Spøttrup Kommune var større modstand mod sammenlægningen med Sallingsund, Sundsøre og Skive. Det var heller ikke noget valg - kommunalreformen blev besluttet af Folketinget.



- Nogle var nok bange for at miste noget, men der var en forståelse for, at det ikke var noget, kommunerne havde valgt selv. Vi skulle lægges sammen. Det var ikke bare i Salling-kommunerne, nogle var bekymrede. Jeg fornemmede også, at ikke alle i den gamle Skive Kommune var meget for at blive lagt sammen med Salling-kommunerne, husker Anna-Lise Vestergaard.



Hun ved godt, at nogle har nævnt en kløft mellem »by« og »land« i det nye Skive Byråd.



- Jeg oplevede ikke en spænding af den type. Vi havde også i Salling-kommunerne forståelse for, at vi havde brug for en købstad. Jeg mener også, at der var og er en forståelse for, at Skive har brug for oplandet. Jeg synes, vi altid har haft en rimelig balance mellem Skive som købstad og områderne i oplandet.



Befolkningsudviklingen er stadig en udfordring. Der var fald i indbyggertal dengang, og allerede inden kommunesammenlægningen var for eksempel lukning af skoler på grund af faldende børnetal et emne, som var på vej.



- Økonomisk har vi ikke så store udfordringer som tidligere. Men det har vi med for eksempel udviklingen i indbyggertallet. Det vil den blive ved med at være. Vi kan alle se, hvilken vej tallene går, siger Anna-Lise Vestergaard.



-Vi har gode virksomheder og mange iværksættere i Skive Kommune. Hvis vi også kan fastholde og udvikle deres engagement, så får vi en god udvikling. Men der er også en risiko for, at Skive Kommune om 10 år er blevet mere opland til andre, vurderer Anna-Lise Vestergaard.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: