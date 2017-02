Borgmester har fravalgt Facebook: »For mange useriøse debatter«

Peder Christian Kirkegaard (V), Hald, borgmester i Skive Kommune, bruger det.



H.C. Østerby (S), borgmester i Holstebro Kommune, bruger det.



Og derudover er det de færreste byrådsmedlemmer i de lokale kommuner, der ikke er at finde på det sociale medie Facebook.



Men borgmesteren i Viborg Kommune, Torsten Nielsen (K), Sparkær, skiller sig ud. Han er ikke medlem af mediet, og det er ifølge ham selv et bevidst fravalg. Ifølge DR Midt/Vest er han den eneste midt- og vestjyske borgmester, som ikke er på Facebook.



- Årsagen er mest mangel på tid. Jeg har simpelthen valgt at prioritere tiden anderledes, og jeg er nok af den holdning, at der foregår ting på Facebook, som jeg ikke behøver bruge min tid på, siger Torsten Nielsen.



I sit fravalg er Torsten Nielsen godt klar over, at han kan risikerer at gå glip af nogle ting, når han ikke jævnligt ser, hvad der interesserer borgerne i hverdagen.



Men han mener, at de brugbare informationer og nyheder drukner i for mange useriøse debatter på Facebook.



- Jeg synes, der bliver skrevet mange ting, som folk nok ikke ville sige face to face. Og så kan jeg ikke forstå, hvorfor det skal frem. Folk gemmer sig bag skærmen, og det er jeg ikke tilhænger af. Dertil vil jeg mene, at jeg får den nødvendige information, jeg skal have, uden Facebook, siger Torsten Nielsen.



Torsten Nielsen vil ikke afvise, at han med tiden også bliver medlem på Facebook. Det kommer lige pludselig, siger han.



- Jeg vil tro, at jeg kommer til at bruge det fremover, men jeg ved endnu ikke, hvornår det bliver, lyder det fra Torsten Nielsen.

