Bøde til 30-årig: Skubbede til betjent og kaldte ham »fucking idiot«

En 30-årig mand fra Vestsalling slap med en bøde for at overtræde ordensbekendtgørelsen, selv om han søndag morgen i Thinggade først havde slået på politiets patruljebil.



Derefter havde han kaldt en af de to politibetjente for »fucking idiot« og skubbet til den pågældende.



Der skete dog ikke noget med betjenten, og skubbet hørte til i, hvad politiassistent Jeanette Kolding fra lokalpolitiet i Skive kalder »den lette ende«.



Derfor slap den 30-årige mand altså med en bøde, selv om han bevægede sig tæt på paragrafferne i straffeloven om enten vold mod tjenestemand i funktion eller forsøg på at forhindre politiets arbejde.



- Det er jo også et valg, patruljen har truffet, og i hvert fald har de jo stukket en bøde ud på stedet, siger Jeanette Kolding. Hun oplyser i øvrigt, at en vurdering også sker på baggrund af domme.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: