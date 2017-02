Lokal fodboldspiller brækkede kraveben i træningskamp

Roslev IK fik åbnet rækken af træningskampe med et godkendt 2-2 resultat på kunstgræs i Egeris mod Kvik/Aalestrup



Men det, der fyldte, var, at unge Kristian Strøm endte kampen på skadestuen - i en situation uden bolden i nærheden fik han et skub af sin modstander, røg ned på skulderen og brækkede det ene kraveben.



- Surt og unødvendigt. Det var ikke kamp om bolden, siger ass. træner Peter Andreasen.



Roslev kom bagud midtvejs i 1. halvleg, men minutter senere udlignede Jannik Lundemann, sat i scene af Mathias Primdahl.



I 2. halvleg var rollerne byttet op - Kvik kom igen foran, men Primdahl udlignede på Lundemanns oplæg.



- Bortset fra Strøms uheld, så var det en god træningskamp med et fair resultat, siger Andreasen.

