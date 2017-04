Hvad er kunst?

Jeg indrømmer villigt, at jeg ikke har forstand på kunst.



Der findes mennesker, som er tonedøve og andre, som er farveblinde, måske er det så også muligt, at nogle er »kunstblinde«.



Min »blindhed« er dog ikke total, der findes kunstværker, som jeg beundrer, men en slagtet hest og menneskelig afføring på dåse, udstoppede hundehvalpe, en rådnende gris i en glaskiste og en mand, der urinerer på en gavl i Brande samt andre mærkværdigheder, herunder småfisk i en blender, kan det virkelig kaldes kunst?



Jeg har en klar fornemmelse af, at »kunstnerne« bag disse »værker« enten er bindegale, eller også nyder at lave grin med borgerskabet.



På samme måde må man vel have lov til at spørge, om et byggestillads påmonteret fire engelske ord virkelig kan kaldes kunst - også selv om ordene er opbygget af lyspærer?



Ifølge en artikel i Skive Folkeblad den 15. ds. skulle den reelle pris for dette »kunstværk« være 300.000 kr., men Fonden Aarhus 2017 har fået det til en favørpris på 150.000 kroner, og nu vil man så forære det til Skive Kommune, som må påregne en årlig vedligeholdelsesudgift på 10.000 kroner.



Det kan vi nok få råd til, udtaler formanden for kultur- og fritidsudvalget, Ditte Staun!



Ja, vist kan Skive Kommune håndtere en årlig udgift på 10.000 kroner, men jeg håber virkelig, at kommunen takker pænt nej og beder om at få stilladset fjernet ved udgangen af 2017.



Jeg bryder mig ikke om at være til grin, og det føler jeg, jeg er, hvis jeg skal være med til at betale for denne meningsløshed.







Henning Taankvist,



Vestagervej 10,



7800 Skive

