Pølsesnak

Da jeg var ung - for efterhånden et par år siden - blev det smukkeste omkring (opportunisme og) visioner formuleret af nobelpristageren Bob Dylan. Det skete på hans epokegørende dobbelt-lp fra 1966, Blonde on Blonde, med nummeret Vision of Johanna: »Ain’t it just like the night to play tricks when you’re tryin’ to be so quiet?« »Hvis du forsøger i det skjulte at bruge beskidte tricks, er det nattens gerninger.« Og da slet ikke visioner.



Det ligger mig fjernt at antyde, at Knud Bjerre og i andre politiserende borgere spiller under dække med fine ord for at pleje interesser, der ikke fremgår af ordene.



Men ærligt og redeligt, det fremmer min manglende interesse for politik, når der tales svulstigt og meget lidt konkret om visioner uden konkret indhoId.



Jeg er meget langt fra at være politiker, og jeg ser gerne, at bragesnak om visioner har et helt præcist indhold. Så forsvinder bragesnakken, og det bliver forpligtende og konkret. Ja tak.



Jeg har bl. a. en enkelt, meget konkret vision omkring Gl. Skivehus. Den middelalderlige borgkælder, bindingsværkshuset fra nyere tid (middelalderens afløser) og palæbygningen fra tiden omkring den tidlige industrialisering skal sættes i en fornem stand, tydeligt adskilt fra det nu også ganske nydelige hotel med tilhørende Annexet (i samme stil som bindingsværkslængen fra 1719).



Det skal være en levende illustration af Skive bys historie fra grundlæggelsen, før byen senest i 1326 blev købstad. Beliggenheden ved åen, den beskyttende indgang til byen, er uforandret.



Den historiske udvikling kan illustreres på den mest fremragende vis ved at gøre de fine bygninger til et kulturhistorisk museum. Den centrale og smukke beliggenhed kan gøres naturligt attraktiv ved at samarbejde med hotellet omkring en form for café, udskænkning m.v. i det dejlige å-område.



Jeg skal forbigå de tre socialdemokrater i tavshed, som hele tiden (kortsigtet) har markeret modstand mod det kommunale køb af Gl. Skivehus. Forslaget om kun at bevare den middelalderlige borgkælder og sælge eller nedrive resten er så visionsløst, som kun politiske kompromiser i al deres tandløshed kan være det.



Hvem kan være modstander af at bevare byens fornemste kulturarv? En mulighed for at perspektivere dagligdagen med sigtbare historiske manifestationer fra middelalder til de nærmeste generationers palæbygninger, der desværre også blev markeringen af det endelige forfald af den gamle kongsborg. Et forhold, det til det yderste vil være visionært at udbedre og renovere.



Heldigvis er respekten for og ønsket om at bevare Gl. Skivehus tydeligt og massivt markeret af forstandige borgere i denne avis.



Grethe Breum,



Hesthave,



Åbakken 4,



7860 Spøttrup

