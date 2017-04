Vis visioner, SET

Først tillykke til den nye bestyrelse og den nye formand, nu vil jeg bare så gerne se nogle visioner for fremtiden for SET.



Som mangeårigt medlem og tidligere en del af bestyrelsen ser jeg med stor frustration på en evt. flytning til Skivehus.



Har vi ikke igennem de sidste mange år set nok af fejlplaceringer? Først Vestergade, så Torvet, og så Østerbro alle med samme fællesnævner ingen parkeringsmuligheder. Og altid særinteresser, der skulle passes og nu til den allerværste placering, Skivehus. Hvor har I tænkt parkeringsforholdet skulle være?



Er det en kæmpe reklame for byen, at alle vores turister, der skal bo på Hotel Skivehus, kan se ind på et kontor, hvor der kun er lys i vinduerne fra kl. 9.00 til kl. 16.00.



Om den gamle bygning skal brækkes ned eller bevares, vil jeg undlade at blande mig i. Blot for mig at se - den eneste, der har mulighed for at udnytte de herlighedsværdier, alle snakker om, der er ved åen, er Hotel Skivehus.



Her kan der laves et skønt miljø med caféstemning lige ned til åen, et åndehul alle vore turister og byens borgere kan have stor glæde af.



Tilbage til de ønskede visioner omkring SET, for at man kan få den økonomiske kabale til at gå op, er det en forudsætning, at den husleje, nogen siger er imellem 600-800.000 kr. pr. år, der betales i husleje for at flytte til Skivehus, lad os nu få de rigtige tal frem, men det er der ingen, der ønsker en debat omkring.



Tænk kære SET-bestyrelse, hvis I fik lov at drømme. Byg et nyt erhvervskontor op ved siden af Fagforeningens Hus, tænk nogle fremtidsmuligheder der vil være i det.



Tænk en facadeeksponering man vil få. Kursisterne kunne deltage i kurser uden stop, hvor alle deltagerne ikke skal ud og flytte biler eller afmontere parkeringsbøder, som man har fået ved de sidste tre lokationer. Tænk hvad der kan forrentes for den husleje, der skal betales ved Skivehus, så kære SET medlemmer lad os nu stå sammen og lad os bygge et hus, der er fremtid og visioner i.



Vores turistkontor/butik kunne flytte ind i det gamle rådhus.



Lad nu fornuften sejre og lad os tage den del med i debatten, hvis SET ikke flytter ind i Skivehus, hvordan vil økonomien så se ud i dette projekt?



Med venlig hilsen



Palle Jepsen,



Søndergade 10,



7800 Skive

