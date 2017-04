14-årig med muskelsvind venter stadig på en hjælper

Der hersker lige nu en del forvirring omkring, hvorvidt 14-årige Kristjan Møller, Skive, kan få en hjælper til at følge sig til fysioterapi i den sag, som Skive Folkeblad beskrev 7. april.



Onsdag aften kunne TV Midtvest på sin hjemmeside fortælle, at nu får Kristjan endelig sin hjælp.



Men torsdag siger hans mor, Heike Møller, at hun onsdag har modtaget en mail fra Skive Kommune, efter at tv-stationen har været i kontakt med kommunen.



- Det er ikke igangsat endnu. Vi fik i går (onsdag; red.) en mail fra Skive Kommune, om at vores sag er overgået til en anden sagsbehandler, og at den hjælp, de måske havde fundet, var sprunget fra. Så nu er den nye sagsbehandler i gang med at se, om hun kan finde en anden hjælper, siger Heike Møller, der således ikke ved, hvornår hun og hendes søn har en ny hjælper til de 20 timer om måneden, som Kristjan er bevilget.



- Der er ingen tidshorisont på, siger hun om udsigten til at kunne sige goddag til en ny hjælper.



Familien har ikke kunnet skaffe en hjælper til at følge Kristjan til meget vigtig fysioterapi, siden den forrige hjælper sagde op pr. 1. marts.



Ifølge Heike Møller, er Kristjan kommet over på en paragraf i loven, som gør, at det er Skive Kommune, der er arbejdsgiver og skal finde, godkende og ansætte en hjælper til Kristjan.



Derfor mener Heike Møller ikke, at det er korrekt, når Skive Kommunes direktør i kultur- og familieforvaltningen, Per Nors, 7. april siger til Skive Folkeblad:



- De generelle regler er, at kan forældrene selv finde en barnepige/hjælper, får de pengene til det. Kan de ikke finde en barnepige, er det vores pligt som kommune at finde én.

