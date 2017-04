Oprykningen smidt på gulvet

Ni en halv tå var med i Håndboldligaen, da Skive fH’s herrer torsdag aften førte 19-14 med et kvarter tilbage af den anden opspilskamp mod TM Tønder.



Men på helt ufattelig vis lykkedes det ikke skibonitterne at score, før Dennis Albæk reducerede i sidste sekund. Et helt ufatteligt kollaps med ingen mål i 15 minutter - og pludselig slog sønderjyderne tilbage og vandt 22-20.



Dermed skal der en tredje kamp til i Tønder søndag eftermiddag. Og det bliver altså med et hold skibonitter, som på to et halvt døgn skal have samling på sig selv - en opgave, som på ingen måde bliver let i lyset af det, som ikke kan betegnes på anden måde end en fiasko.



I tre kvarter fungerede alt ellers perfekt. Men da Tønder gik over til at spille med syv mand i angrebet og samtidig gik frem i 5-1 i forsvaret, fulgte fejl på fejl hos hjemmeholdet.



De 15 minutters skrækhåndbold truer med at udvikle sig til det sorteste kapitel i klubbens historie. Ikke fordi man ikke kan tåle ikke at rykke op - men fordi man gik i brædderne med Ligaen i hænderne.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: