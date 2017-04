CL-spiller til Skive fH

En god time inden aftenens oprykningsbrag mod TM Tønder præsenterede Skive fH den fløjspiller, som er udset til at tage over efter Dennis Albæk.



Og det er en spiller, som kommer med erfaring fra nogle af de største udebaner i håndboldsporten - såsom Barcelona og Vezprem. Det er nemlig en fløj, som i denne sæson har fået fint med spilletid i Champions League for BSV, 20-årige Rasmus Kier.



Han har skrevet under på en to-årig aftale og kommer til klubben i jagt på mere spilletid og et større ansvar.



- Jeg har søgt en større rolle på et hold, og derfor synes jeg, Skive er et godt match for mig, siger han.

