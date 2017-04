S-R uenighed og kamp om indflydelse

Et social-liberalt midterparti som Radikale Venstre kan kun få maksimal indflydelse og samtidig være tro mod partiets historie, hvis man er åben over for alle samarbejdsmuligheder i Folketinget. Det ville være aldeles u-radikalt, hvis partiet blev støbt i cement som tilhørende enten såkaldt rød eller blå blok til evig tid.



Sådan er det heldigvis heller ikke. De radikale har evnet at samarbejde - og sidde i regering - med både partier til højre og venstre i det politiske billede, og sådan skal det også være fremover.



Der er ganske sikkert en lille del af det radikale bagland, der næsten tager det for givet, at de radikale altid peger på en S-ledet regering, men det er sund fornuft, at de radikales ledelse i disse uger signalerer, at sådan hænger verden ikke sammen. Noget kunne tyde på, at dele af Socialdemokratiet også har været ved at tage de radikales støtte for givet, for Socialdemokratiet gør intet forsøg på at mindske uenighederne mellem S og R. Og de uenigheder bliver stadig mere fremtrædende.



Socialdemokratiet vil have større offentlige udgifter end de radikale. Socialdemokratiet deler ikke de radikales ønske om lavere skat på arbejde. Socialdemokratiet deler heller ikke de radikales ønske om lidt senere pensionsalder for dem, der kan arbejde lidt længere, og om EU er der også voksende uenighed mellem S og R. At Socialdemokratiet har støttet alle regeringens stramninger på udlændingeområdet - herunder den symbolske smykkelov og et nej til kvoteflygtninge - hører også med til den voksende kløft mellem de radikale og Socialdemokratiet.



Når det gælder uddannelsesområdet og miljøet, vil der stadig være større overensstemmelser mellem de radikale og Socialdemokratiet end mellem de radikale og Venstre, men det kan jo også ændre sig, når Kristian Jensen som forventet bliver V-formand en dag. Om den situation har de radikales leder sagt, at når der kommer et formandsskifte i Venstre og dermed en ny statsministerkandidat, vil de radikale tage beslutning om, hvorvidt det er den nye V-formand og ikke Mette Frederiksen, man støtter som statsminister.



De radikale skal ikke bestemme, hvem andre partier har som formand, men personer og politik betyder noget. Og kommer V-formandsskiftet før næste folketingsvalg - og det kan ikke udelukkes - så må de radikale fordomsfrit se på, hvilken statsministerkandidat man deler mest politisk holdning med. Vælgerne skal vide, hvem et parti ønsker som statsminister. Det politiske indhold og viljen til bredt samarbejde er afgørende. Hvis det på et tidspunkt viser sig, at de radikale er mere enig med Venstre end med Socialdemokratiet, så giver det ikke mening, at de radikale insisterer på, at Mette Frederiksen skal være statsminister.



De radikale havde i 1980’erne et tæt samarbejde - også et regeringssamarbejde - med Venstre og de konservative med Schlüter som statsminister. Det står ikke i noget radikalt program, at man altid skal pege på en S-statsminister. Det bør altid handle om, hvor man som midterparti kan få størst indflydelse. Som en midtbanespiller i fodbold skal den politiske midte heller ikke evigt binde sig til ensidigt spil til én side.



O.D.

