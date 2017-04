Gl. Skivehus - en mulig løsning

På de sociale medier raser diskussionen om, hvorvidt det vil koste 15-17 millioner eller op mod 30 millioner at renovere Gl. Skivehus. Diskussionen burde dreje sig om, hvad det er, der er værd at bevare, og hvordan området gøres mest attraktivt og tilgængeligt til glæde for byens borgere. Hvad er visionen og formålet med at bruge så mange penge?



Et par historiske fakta med stor hjælp fra byarkivar Niels Mortensen:



Stueetagen i palæbygningen (den hvide bygning der ligger overfor Sønder Centret) er bygget i 1850 og førstesalen blev bygget på i 1896, og ved den lejlighed får bygningen sit nuværende udseende.



Kælderen under bindingsværksbygningen (den del der vender mod åen) er ikke dateret, muligvis/måske en rest af en middelalderlig bygning – i hvert fald den ældste del af bygningskomplekset.



Stueetagen og første salen i bindingsværksbygningen er fra 1719, hvilket man kan se, fordi det står på en bjælke over et vindue ud mod gården.



Annexet er der nogen, der mener er en rest af gårdens hovedbygning fra 15-1600-tallet, men Niels Mortensen mener, at bygningen er en rest af en staldbygning fra ca. 1800, hvor bindingsværksfløjen mod åen var gårdens hovedbygning.



I 1999 ansøgte de daværende ejere af Hotel Gl. Skivehus om tilladelse til at opsætte en altan på lejligheden på første sal i østfløjen. Som ved tidligere ansøgninger blev også denne ansøgning sendt til godkendelse hos fredningsmyndighederne.



Det særlige Bygningssyn fik ansøgningen til udtalelse, og synet indstillede, at tilladelsen blev givet - men at fredningen samtidig skulle ophæves.



Bygningssynet mente, at »Gl. Skivehus’ forhus og sidelænge gennem mange år har været udsat for så omfattende ombygninger, tilføjelser og ændringer, at bygningerne ikke længere rummer fredningsværdier, der kan begrunde en fredning«.



Der er altså ifølge myndighederne intet bevaringsværdigt i den nuværende bindingsværksbygning, og det vil da blive endnu mere »fake«, såfremt den skal nedrives og genopbygges igen sten for sten, efter en eventuel fundering.



Hvad er det, der er værd at bevare for at sikre vores kulturarv? Er det huset, der er maltrakteret og ombygget adskillige gange, eller er det den gamle oprindelige borgkælder, der er Skives vugge? Jeg mener det sidste, og er det så ikke den, der skal bevares og synliggøres?



Der er jo ingen, der vil få glæde af at se borgkælderen, såfremt der placeres et hus af mursten over den, og det samtidig skal benyttes til kontorlokaler.



Hotel Skivehus blev i januar indkaldt til et møde hos SET, hvor de meddelte os, at de IKKE er interesseret i at flytte ind i lokalerne ved Gl. Skivehus, fordi bygningerne - selv efter en gennemgribende renovering - ikke opfylder de behov, de har.



Deres ønsker og behov har ændret sig, siden Skive Kommune købte ejendommen for fire år siden og efterfølgende begyndte at snakke, snakke, snakke og snakke.



Men når SET henvender sig til byrådspolitikerne, så vender de det døve øre til og vil slet ikke høre på de behov, de har nu, for de SKAL absolut tvangsfodres med den placering, som byrådet har valgt for dem. Byrådet har ikke taget hensyn til SET’s ønsker eller behov, men udelukkende fokuseret på hvordan får vi købet af Gl. Skivehus finansieret! Det er politik, når det er værst!



At SET ikke ønsker at flytte ind i nyrenoverede lokaler på Gl. Skivehus, var nyt for os.



Derfor har vi efterfølgende åbent sagt, at såfremt Skive Kommune af en eller anden grund ikke kommer i mål med en renovering af det hele, står uden lejer af noget af det eller det hele, ønsker at nedrive noget af det eller det hele, ja så er vi klar til at indgå i en positiv dialog med Skive Kommune.



Såfremt Skive Byråd vil lytte til SET og indse, at de renoverede Gl. Skivehus-lokaler aldrig bliver anvendelige for dem, så kan de begynde at tænke frit og vurdere andre muligheder. Ja, de kan måske endda få nye visioner.



Hotel Skivehus og jeg selv ser jeg gerne, at man river bindingsværkshuset ned, fritlægger kælderen, og placerer et »driverhus« lignende det Søren Vester har lavet hjemme, henover kælderen, men med en stor glasplade over selve borgkælderen.



Det vil give en let bygning af glas, som vil falde pænt og lettere ind i de pressede omgivelser, og der vil kunne laves en indbydende gårdhave.



Det er netop vedtaget, at der skal laves en ny sti ned mod åen, og det vil da være spændende og helt oplagt at trække driverhuset helt ned til stien. Så kan alle gå ind i driverhuset, og læse om Skives historie og se ned i borgkælderen.



På den måde vil Skives vugge blive synliggjort og vil blive til daglig glæde for alle, der går tur på stien. Det er efter min mening meget mere interessant end at bruge mange millioner på at renovere en bygning, der ingen historisk værdi har, og som Skive Kommune ikke har noget fornuftigt at putte i.



Beslutningen er udelukkende jer politikeres, men få nu taget en fornuftig beslutning, så vi kan komme videre. I har foreløbigt brugt fire år på det, mens området bare står og forfalder.



