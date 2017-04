Pengemaskiner

Der bliver talt så meget om pengemaskiner ved fartkontroller (hvis vi alle holdt fartgrænserne, var der ingen pengemaskiner). Men det er ingenting ved siden af Skive Kommune.



Nu er der igen kæmpe overskud, og der bliver igen talt om fremtidsvisioner (gad vide hvad der kommer ud af den snak - andet end undersøgelser og snak), og mere beskæftigelse til kommunen samt afdrag af gæld (den bliver åbenbart større, for hver gang der er overskud).



Det ville klæde Skive Byråd at tilbagebetale nogle af de penge, institutioner, bosteder, ældreplejen, skoler o.l. har måttet spare igennem mange år.



Selv om man mener, at det godt kan forsvares, er der for lidt hænder til det, arbejdsmeningen er: Mennesker.



Det er ikke nødvendigt at lave store langvarige undersøgelser på, hvorfor der er et større sygefravær nogen steder.



Ganske almindelig tankegang: Alt arbejde bliver gjort halvt. Der bliver kun gjort lige, hvad der er absolut nødvendigt (og lidt mindre).



Medmenneskelig omsorg og varme er der ikke meget af. Ingen ture, ingen hyggesnak eller samlet beskæftigelse af en art.



I påsken sad (der hvor jeg har min gang) tre personer kl. 13.30 og ventede på, at der kom en pædagog og hjalp dem med frokosten.



Det er ikke underligt, for hvad skal den stakkels person gøre: En person til tre huse, som alle skal have mere eller mindre hjælp til morgentoilette og morgenmad og så forfra så starter frokosten i alle huse o.s.v.



Jeg ved ikke, hvordan undersøgelserne foregår de forskellige steder: Har du det godt? Ja! Jeg gætter.



Kom på alle tider uanmeldt - også weekend og helligdage.



Så bliver der givet et rigtigt billede af både beboere og personalesituationen.



Ulla Christensen,



Pilevænget 35,



7800 Skive

