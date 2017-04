Gratis tøj til konfirmanden

En del sogne tilbyder brugt tøj til konfirmanden. I Viborg kan man slå vejen forbi stiftet, hvis man mangler en flot kjole, en skjorte eller blazer til den store dag.



Viborg Stift har stor succes med at indsamle brugt konfirmationstøj og give det videre til årets konfirmander.



Der har været afholdt flere åbent hus-arrangementer de sidste måneder, hvor meget af det flotte konfirmationstøj har skiftet hænder.



Men der er stadig tøj på hylderne, som kan ses i Bispegården fra kl. 13 til kl. 16 onsdage og torsdage frem til de sidste konfirmationer.



Der bliver også løbende suppleret op, når folk kommer forbi for at donere deres flotte konfirmationstøj.



Jeg tror, at man er enige i, at alt ikke behøver at være nyt og fint.



Indsamlingen er en rigtig god indgang til at kunne hjælpe dem, som ikke har så meget at gøre godt med, så de også får mulighed for at kunne give deres børn en lidt bedre konfirmationsdag ved at spare udgiften til tøjet, har biskop Henrik Stubkjær sagt i en pressemeddelelse.



Ideen om at genbruge konfirmationstøj opstod i Østbirk Sogn i 2016, hvor sognepræst Lone Buhl Pedersen startede en indsamling til de kommende konfirmander.



Vi fra menighedsrådet på Fur kan kun bakke den gode tanke op, og skulle der hænge noget konfirmandtøj i skabet, som kan komme andre til gode, så kan det afleveres i Viborg, og kniber det med at få det afleveret, så giv mig et praj, og så hjælper jeg gerne med »tøjtransporten« til Viborg. Keld Rasmussen 2810 5555



