15-årige Mille har skrevet sin første roman

Hun er kun 15 år, og efter sommerferien skal hun på efterskole efter 10 års skolegang på Friskolen i Skive.



Alligevel har Mille Brink skrevet sin første bog, »Deep Zleep«, der udkommer på mandag.



Det er en roman i fantasy-genren - og Mille Brink lægger ikke skjul på, at hun er spændt. Meget spændt.



- Jeg har altid fået at vide, at jeg er god til at skrive, og den respons, jeg har fået på mine skriftlige opgaver på friskolen, har været god. Og i de senere år har jeg skrevet meget i min fritid, forklarer Mille Brink.



Alligevel startede »Deep Zleep« ikke ved computeren.



- Jeg drømte om en dreng, der kunne gå gennem et spejl, men alligevel er det ikke dét, bogen handler om. Den handler om en dreng, der kommer ud for en trafikulykke og kommer i koma, forklarer Mille Brink.



Han hedder Sean Dewood, og da han efter ulykken vågner op på et tomt hospital vil forvirringen ikke høre op.



- Det er en helt ny verden, han møder. Først ligner den et hospital, men sammen med de øvrige patienter må han kæmpe for at overleve, forklarer Mille Brink.



Tre år har hun skrevet på »Deep Zleep«, og Mille Brink er meget spændt på, hvordan bogen bliver oplevet.



- Det var først, da jeg havde skrevet de første 100 sider, tanken om, at det kunne blive til noget godt, en bog, begyndte at tage form. Jeg tog kontakt til en tidligere elev på Friskolen, som fortalte, at man skal være forberedt på mange afslag. Det fik jeg også, og derfor valgte vi selv at udgive bogen på forlaget Mellemgaard, forklarer Mille Brink.En forælder på Friskolen hjalp, så udgivelsen af bogen er støttet af Psykologcentret i Skive og Viborg, men det er uden sammenhæng for historien.



- Det var fedt, da forlaget kom ind i billedet. Så var der en redaktør, der læste bogen og gav respons. Jeg afleverede sidste år i august, og siden har vi været optaget af korrekturlæsning og lay-out, forklarer Mille Brink.



Nu venter Mille Brink spændt på modtagelsen af bogen.



Fredag den 28. april præsentere og signere bogen ved et arrangement i Skive Boglade.

