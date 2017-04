Naturparken kommer et skridt videre: Naturlegeplads og stier indvies lørdag

En ny naturlegeplads samt nye vandrestier indvies lørdag formiddag ved Sønder Lem Vig nær Hostrup Hovedgaard.



Etableringen er sket gennem Skive Kommunes projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig, med støtte fra Nordea-fonden og i samarbejde med Hostrup Hovedgaard. Der bliver også et nyt »tur-start-sted« i området.



Fejringen indledes med en guidet naturvandring på stierne ved Hostrup Hovedgaard lørdag.



Vandreturen er arrangeret i samarbejde med Spøttrup Turistforening, og guider på turen er Steen Reinholdt, som ved alt, hvad der er værd at vide, om planter og dyr ved Sønder Lem Vig, Anders Ahrenfeldt, som ejer Hostrup Hovedgaard og kan fortælle levende om hovedgårdens historie samt Maria Rask, som er projektleder for Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig.



Turen går til strandengen, videre langs stranden og ud til slusen. Deltagerne kan håbe på at se både fiskehejre, fiskeørn og odderen. Efter vandreturen, vil legepladsen officielt blive indviet af det lokale byråds-medlem Dorthe Dalsgaard.



Herefter er det muligt for børnene at lege på legepladsen, hvor der vil være sjove aktiviteter. Man kan også komme inden for på Hostrup Hovedgaard og se de fine gamle bygninger samt parken, der omgiver dem.



Skive Kommune arbejder i projekt Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig med udbygning af den rekreative infrastruktur i naturparken samt med for-midling og markedsføring af det naturskønne område, som strækker sig fra helt Karup Å ved Skive over Flyndersø og Sønder Lem Vig til Venø Bugt.



Projektet er støttet af Nordea-fonden med 3,2 mio. kr. og afsluttet i løbet af 2017. Det forventes dog at man også i årene fremover arbejder videre med udviklingen af naturpark-området, formentlig som en del af Friluftrådets ordning »Danske Naturparker«.





