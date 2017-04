Så der sat dato på borgermøde om højt byggeri i Skive

Skive Kommune afvikler onsdag den 10. maj et offentligt møde i rådhusannekset Den Blå Diamant i Skive om modernisering af Danske Bank-huset på hjørnet af Østergade og Torvegade i Skive.



Det skyldes, at ejerne af huset blandt andet ønsker det forhøjet med to etager og en tilbagegrukket penthouse øverst.



Et lokalplan-forslag, der muliggør byggeriet, er ude i høring. På grund af tekniske problemer med offentliggørelsen af lokalplan-forslaget er hørings-perioden blevet ændret. Den er fra i dag, fredag, til og med fredag den 16. juni.



Naboer til huset har afleveret godt 600 underskrifter til Skive Kommune som en protest mod den mulige forhøjelse af huset. Naboer forudser gener, hvis huset bliver forhøjet. De fleste medlemmer af Skive Byråd vurderer ikke, at gener bliver så store, at ejerne ikke skal have lov til at modernisere som ønsket. Facader vil også blive fornyet.



Politikere og fagfolk hos Skive Kommune vurderer, at moderniseringen af huset vil give kvarteret et løft.



SF og Det Radikale Venstre i Skive Byråd modsætter sig. Høringen om forslaget er vedhæftet de to partiers mindretalsudtalelse i forhold til plan-forslaget.



De to partier henviser til, at Skive Byråd for godt et år siden godkendte revisionen af Skive Kommunes overordnede plan, kommuneplanen, der blandt andet siger, at der højst må bygges op til en højde på tre og en halv etage i Skives Bykerne.



SF og R mener, at »ny- og ombygninger skal leve op til kommunens principper for byggehøjde og Skive Bys udtryk, miljø og identitet. De er ikke tilfældige og bør sikre, at naboer, kommunens borgere i al almindelighed og investorer skal kunne regne med de overordnede retningslinjer for planlægning, som kommuneplanen giver. Derfor støtter vi ikke det konkrete projekt for så vidt angår byggehøjder,« som der står i de to partiers udtalelse.

