Klejnsmed fra Sparkær prøver lykken i Australien

En arbejdsnedlæggelse blandt personale i Billund Lufthavn onsdag nåede heldigvis ikke at få indflydelse på 24-årige Sten Madsens rejseplaner. Torsdag formiddag steg den unge mand fra Sparkær om bord i et fly i Billund, og via København fortsatte rejsen til Melbourne på Australiens sydkyst.



Her skal Sten Madsen arbejde de sidste tre måneder af sin læretid - den såkaldte resttid fra han tog svendeprøven som rustfast klejnsmed på skolen i Aalborg - hos virksomheden Australian Stainless Products Pty Ltd.



Læretiden har han ellers haft hos virksomheden Kroma på Rævevej i Skive, og det er Kromas ejer Ivan Kristensen, der har været mellemmand for Sten Madsens udvekslingsaftale i Australien.



- En af vores tidligere medarbejdere, Martin Gade, rejste i 2013 til Australien, og det er gennem ham, at opholdet hos Australian Stainless Products er kommet i stand, fortæller Ivan Kristensen, som nu står og mangler en ny lærling efter Sten Madsen.



Om Sten Madsen vender tilbage til Kroma, har parterne ikke talt om.



- Jeg vil egentlig gerne prøve noget andet, og jeg har altid gerne villet til udlandet. Jeg har ingen forpligtelser overhovedet herhjemme, og jeg har fået visum til et år, siger Sten Madsen, som fyldte 24 år i lørdags.



Han tager oplevelserne i Australien, som de kommer. De første tre måneder gælder det arbejdet, og derefter har han planer om at bruge en måneds tid på at køre rundt og opleve landet.



Han tog afsked med kammeraterne onsdag aften, da han spillede sin sidste kamp i sæsonen på Sparkærs andethold i serie 4 i fodbold. Holdet tabte i øvrigt 5-0 til Eastside Viborg.



O.A.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her