Slagteren i Højslev er nomineret til ypperste hæder

Det er ikke kun dygtige lærlinge, der gennem forskellige konkurrencer på fornem vis repræsenterer Højslev Slagteren udadtil.



Også slagtermester Marco Laursen vil selv være med, og han er for nylig blevet nomineret til Slagterprisen 2017, hvor han er blandt de fire slagtere, der er med i finalen.



- Det er et kæmpe skulderklap, og det er mega stort, at vi er kommet så langt. Vi er superglade, for Slagterprisen er det ypperste, man kan opnå af hæder, siger Marco Laursen.



Det er Landbrug & Fødevarer, der hvert år kårer landets bedste slagtere, og Marco Laursen er nomineret i kategorien blandt de private slagtere.



For at komme i betragtning til prisen kræver det, at nogle har nomineret butikken. Og i dette tilfælde har brancheorganisationen Danske Slagtermestre stået for nomineringen af Marco Laursen og hans butik.



- Jeg har så været en tur i København for at forsvare min nominering over for juryen, og det var godt nok til, at vi nu står blandt de fire sidste, lyder det fra slagtermesteren.



Nomineringen betyder, at Marco Laursen i løbet af de næste måneder vil få uanmeldt besøg af juryen, der vil gennemgå alt i forretningen.



Der vil også komme en hemmelig indkøber på besøg i Højslev. Og der vil forretningen blive bedømt på ekspeditionen.



Slagteren i Højslev blev også indstillet til prisen sidste år, men dengang gik Marco Laursen og hans ansatte ikke gennem nåleøjet til finalen.



Vinderen bliver kåret den 26. september, og det betyder, at Marco Laursen kan blive bedømt hver dag i det næste halve år.



- I virkeligheden skal vi jo bare gøre det, vi gør hver eneste dag. Men det bliver da virkelig spændende, siger Marco Laursen.

