Kvinde stod ansigt til ansigt med en tyv i sin stue

Da en 29-årige kvinde trådte ind i sin egen stue i sin lejlighed i Asylgade i Skive torsdag eftermiddag kort efter klokken 16, stod hun pludselig ansigt til ansigt med en fremmed og engelsktalende mand.



Han spurgte om et eller andet med et kontor (office), men hun får ham smidt ud.



Efterfølgende kunne hun konstatere, at der er forsvundet smykker, og at hendes mobiltelefon var blevet flyttet, men den har han ikke fået med sig.



Den ukendte mand og formodede indbrudstyv beskrives som 20-30 år, sydeuropæisk udseende, 165-170 centimeter høj, spinkel, hvid hudfarve og kort sort hår.



Han var iført en blå dunjakke og formentlig cowboy-bukser.



- Hvis nogen har tip om en mand af det udseende, hører vi gerne, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Ifølge ham fremgår det ikke helt, om kvinden uventet er kommet hjem eller er trådt ind i stuen fra et andet rum. Men i hvert fald befandt der sig en mand i stuen, der ikke skulle være der. Og altså en formodet tyv.

