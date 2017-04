Norsk afdeling af biludlejningsfirma vil etablere sig i Skive

»Lej et vrag« er den direkte oversættelse af den internationale biludlejningskæde, Rent-A-Wreck, som nu har fået Skive i kikkerten.



Det er afdelingen i Norge, som nu stiller skarpt på Skive-egnen med henblik at finde en lokal samarbejdspartner og få sig etableret i området.



Og det skal ske så hurtigt som muligt, lyder det fra kontoret i Oslo.



Kæden blev for over 40 år siden etableret i USA, og i Skandinavien kom den første afdeling i 1992. Ifølge Dag Person er firmaet den eneste kæde, som i Sverige og Norge udlejer brugte biler.



Samlet har kæden 150 udlejningsstationer, og knap 60 af dem findes i Norge, Sverige og Island.



Men nu er turen kommet til Danmark, og Skive er altså en af de byer, som er i fokus:



Daglig leder for afdelingen i Skandinaven, Tom Weum, siger:



- Vi etablerer 10 nye afdelinger om året, og vi vil i løbet af 2017 etablere os i Skive. Vi anser området omkring Skive for at være meget interessant, og vi vil gerne etablere os her. Vi forestiller os, at Rent-A-Wredk i Skive skal drives af en lokal franchise-tager.



Forretningens koncept går ud på at udleje køretøjer til såkaldt rimelige priser, og Tom Weum afviser, at der er tale om, at man kan »leje et vrag«:



- Konceptet går ud på at tilbyde udlejning til rimelige priser, uden at det på nogen måde sker på bekostning af sikkerhed eller service, mener Tom Weum blandt andet.

