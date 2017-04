Når de unge drager på efterskole, betyder det et farvel til den lokale sportsklub. Det er en udfordring for klubberne. Det kan nemlig være svært at få dem tilbage igen.



Stoholm IF har udsigt til at miste halvdelen af sit U16-hold. Syv ud af 13 fodbolddrenge skal på efterskole til sommer.



- Vi forsøger at give dem en positiv oplevelse her og nu, så de senere får lyst til at spille fodbold igen i vores lille klub, siger Tonny Karlsen, der er træner for U16-holdet, til DR P4 Midt & Vest.



Der bliver blandt andet arrangeret hyggeaftener med pizza og sodavand efter træning.Det udfordrer sportsklubberne, når de unge ikke kommer tilbage efter skoleophold, fortæller Kurt Søndergaard, der leder idrætsafdelingen i DGI Midtjylland



.- De kan ikke opretholde aktivitetsniveauet, som de plejer, siger han.Tal fra DGI viser da også, at sportsklubberne har svært ved at holde fast i de 13-18 årige. Sammenholdt med Danmarks befolkning er der sket en tilbagegang på fire procentpoint på ti år.



I 2006 var 53 procent af de 13-18 årige med i en af DGI’s foreninger.



I 2016 var tallet faldet til 49 procent.