12 ryttere klar til forårsdag på heden

ColoQuick-CULT har haft nærmest voldsom succes på de danske landeveje hidtil i april. Tre sejre er det blevet til - og et par andenpladser oven i hatten i A-klassen - men modstanden har også været begrænset, da ingen af de danske kontinentalhold har stillet med fuldt mandskab på grund af løb i udlandet.



Lørdag er de imidlertid alle med, når den danske sæson for alvor rulles i gang med Grand Prix Herning, også kendt som En Forårsdag På Heden.



Løbet er igen første afdeling af PostNord Cup og tiltrækker hele den danske elite. Team Veloconcept stiller med 11 mand, Riwal Platform, BHS Almeborg-Bornholm, Christina Jewelry-KUMA og Giant-Castelli har 12 med - og det samme har coloQuick-CULT.



Sportsdirektør Christian Andersen lader kun to mand blive hjemme. Det er Daniel Bligaard Lyhne, som vandt i Hjørring i søndags, og så Jonas Vingegaard, som vandt ungdomstrøjen og blev nummer 4 samlet i Tour du Loir-et-Cher i Frankrig i påsken.



- Daniel blev opereret i efteråret, så det er bedst at lade ham slippe for et løb med så mange rystelser. Vi skal ikke provokere det, som er godt, siger Andersen og refererer til løbets mange bumpede ture på grusveje.



Og for Jonas Vingegaards vedkommende gælder, at man ikke vil risikere, at han styrter og kommer til skade, da han skal holdes helt klar til vigtigere løb, der passer bedre til ham, senere på foråret.



- Vi vil ikke udsætte ham for unødig risiko. Grand Prix Herning er et farligere løb end de fleste andre - det er spændende, men der er rigtig mange ting, som kan gå galt med grusveje, masser af sving, sidevind og regnvejr. Og så er der masser af positionskampe hele tiden, fordi rytterne gerne vil først ind på grus-stykkerne, forklarer Christian Andersen.



Han udpeger især to mand med muligheder hos coloQuick-CULT, nemlig Torkil Veyhe og Martin Mortensen.



- Men vi har også andre. Rasmus Bøgh Wallin blev nummer 3 i løbet sidste år, så der er mange, som kan lave et resultat, hvis de har dagen, siger han.

