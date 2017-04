Liberal Alliance - efter kolbøtten

Det er jo egentlig bemærkelsesværdigt, at tidligere markante politikere hos de radikale fører sig frem i hele tre forskellige partier:



Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll m.fl. er skiftet til Liberal Alliance, Naser Khader er hos de konservative, og Uffe Elbæk er politisk leder hos Alternativet. De politiske muskler blev spredt, og det bliver interessant at følge langtidsvirkningen af dette.



Her i weekenden er der landsmøde hos Liberal Alliance, der efter få års eksistens allerede er blevet regeringsparti. Sidste år var partiet med Anders Samuelsen i spidsen ved at svinge fanen med ultimative krav så højt, at man var ved at lette fra virkelighedens verden. Da man erkendte, at det ikke lod sig gøre at få det ultimative krav om lavere topskat igennem, valgte man ikke at følge op på truslen om at vælte V-regeringen. I stedet gik man ind i regeringen! Det var unægtelig en politisk kolbøtte - et strategiskift, og det er for tidligt at give en dom om klogskaben i det.



Vælgermæssigt er Liberal Alliance ikke hidtil blevet belønnet for regeringsdeltagelsen. Det er også svært at se, hvor partiet har fået markante resultater. Det hænger igen sammen med, at det stadig er en mindretalsregering, og på skatteområdet har Liberal Alliance - og hele regeringen - stadig det problem, at »alliancen« mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blokerer for lettelser. I diverse minister-målinger er der heller ikke nogen prangende placeringer til LA-ministrene.



På weekendens landsmøde vil LA-partiledelsen forsøge at indgyde kampgejst til partifællerne, der til efteråret skal forsøge at få bedre fat som lokalt parti ved kommunalvalget. Det er klogt, at Liberal Alliance på landsplan har forladt alt eller intet-strategien med bombastiske og ultimative krav. Den slags har ikke klangbund i et samarbejdende folkestyre. Men partiet har desperat brug for at kunne fremvise nogle konkrete resultater af regeringsdeltagelsen.



Liberal Alliance løber ikke ind i de problemer, som en anden regerings-debutant, SF, for nogle år siden oplevede. LA har ikke - som SF havde - et bagland, der syder og bobler af uenighed over regeringsdeltagelsen. Men der vil blandt partimedlemmer og vælgere være en forventning om synlige fremskridt og resultater.



Det blev ikke virkelighed, men det kunne være et inter­essant tankeeksperiment, hvordan dansk politik i almindelighed og de radikale i særdeleshed havde taget sig ud, hvis Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll, Naser Khader, Uffe Elbæk og en stribe andre radikale var blevet i partiet frem for at søge nye græsgange.



Så havde Radikale Venstre haft større bredde og mangfoldighed, og det kunne måske være blevet et ganske stærkt social-liberalt midterparti med over 10 procents tilslutning - og et afgørende bidrag til at få bremset blokpolitik og få et bredere politisk samarbejde med både handlekraft og visioner. Og det uanset om statsministeren var »rød« eller »blå«.



Sådan gik det ikke. Liberal Alliance er nu et fast, etableret parti, men partiledelsen - med fortid hos de radikale - bør på radikal vis presse på for at få flere reformer på bordet - herunder om lavere skat på arbejde. Også selv om topskatten ikke fjernes. Det vil kræve en pædagogisk indsats at få overbevist DF eller S om behovet for lavere skat på arbejde, men hvis der ikke startes med topskatten, kan der - måske - vise sig en åbning. Det har Liberal Alliance brug for.



