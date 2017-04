Skal Gl. Skivehus bevares for enhver pris?

Det var en forhastet beslutning, der blev taget i byrådet, da det blev besluttet at købe Gl. Skivehus, jeg stemte imod. Man købte katten i sækken på trods af fleres betænkelighed ved købet. Det har så vist sig, at renoveringen formentlig bliver langt dyrere end først antaget, og der er mange bud på, hvad det mon kommer til at koste at sætte det i stand, med efterfølgende vedligehold.



Byrådet har afsat over 10 mill. til istandsættelse, hvis det ikke er nok, må andre tage over eller grunden sælges. Kaster vi os ud i lappeløsninger, vil vi sikkert komme til at hælde offentlige midler i et bundløst hul.



Forfaldet har stået på i mange år, uden der er blevet gjort noget. Alle har kunnet se, at bygningen var ved at falde sammen, men vupti - pludselig er den gamle faldefærdige bygning blevet talt op til en kerneværdi for Skive kommune. Kultureliten har talt.



Jeg er ikke i tvivl om, at mange synes, det er en skam, at bygningen har fået lov til at forfalde, men det bliver alt for dyrt at rette op på nu.



Enhver anden by i kommunen kan jo også med rette, se sig om efter deres by`s vugge. Er vi så klar med et tocifret millionbeløb, så andre byer kan få restaureret deres ældste hus. Jeg tror det næppe. Vi skal jo huske, at vi er en hel kommune.



Generelt har vi i Skive byråd alt for megen fokus på mursten og anlæg, og alt for lidt på det, som jeg synes virkelig er kerneværdier i kommunen. Der skal meget mere fokus på borgerne, fra de vokser op til de bliver ældre og får brug for pleje og omsorg.



Der bliver færre og færre pædagoger til flere og flere børn i vores daginstitutioner. Det giver ikke den trygge opvækst, vi alle ønsker for vore børn. Et flertal i byrådet er stolte af, at Skive er en af de kommuner, der bruger færrest midler på folkeskolen. Jeg så hellere at vi kunne være en kommune som havde landets bedste folkeskoler.



Vores ældrepleje får færre midler, skønt der bliver flere ældre i den plejekrævende alder. Det er svært at rekruttere social-og sundhedsassistenter, fordi der skal spares på alle fronter, så der sjældent opslås fuldtidsstillinger. Det betyder, at social- og sundhedsassistenter får en så lav indkomst at det kan være vanskeligt at skulle forsørge en familie. Jeg kunne blive ved.



Der er mange eksempler på områder, der trænger til en forstærket indsats, også de næsten 1000 unge, der ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller en uddannelse, uden fremtidsudsigter.



Derfor skal der ikke ofres mere på Gl. Skivehus. Det er langt vigtigere, at vi forbedrer vilkårene for kommunens borgere.



På vegne af SF



i Skive Kommune



Frits Laursen,



Kongehøjvej 5, Vile,



7870 Roslev

