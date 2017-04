Vers til Danske Bank

Danske Bank i nuværende form



hvorfor bygge den op til et Tårn



Ej skal det ses, over til Hven,



så blot gi´ den røde Sten.







Vi drøfter med venner alle



og alle her til møde kalde.



Her må alle møde til et nej



denne bygning ønskes ej.



Borgermøde ja´ - måske kommer



og helst inden det bli´r Sommer.



Så vi denne Silo glemme



og med røde Sten ej kende.



Jørgen Jørgensen,



Torvegade 3 st. th.,



7800 Skive

