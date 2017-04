Omkring 50 medarbejdere hos N.C. Nielsen brugte lørdag tre timer på at vise deres virksomhed frem i forsøget på at finde kandidater til de 10-12 stillinger, virksomheden pt. søger folk til.



Første del af projektet med at lokke folk til åbent hus arrangementet blev en stor succes med 400-500 gæster.



De besøgende blev budt på rundvisninger af N.C. Nielsens medarbejdere og kunne blandt andet se firmaets førerløse truck og få en frokost i pølsevognen.



En af dem, der mødte op i håb om at få et job hos N.C. Nielsen, var Nicholas Andersen Scammell fra Vinderup.



- Jeg leder efter et maskinmesterjob, og så ville jeg lige vise mit ansigt og aflevere en uopfordret ansøgning, fortæller han.



Mangel på arbejdskraft En anden håbefuld kandidat til åbent hus var Reza Hosseini, der kommer fra Iran og har boet 18 måneder i Danmark, heraf de sidste 4-5 måneder i Skive.



- Jeg er uddannet mekaniker, og jeg håber at finde et arbejde her, så jeg kan tjene mine egne penge, forklarer han.



N.C. Nielsen søger mekanikere, smede og maskinarbejdere, men har haft svært ved at tiltrække arbejdskraft til de stillinger, de slår op. Derfor forsøgte de sig lørdag med en anderledes charmeoffensiv for at lokke nye ansøgere til.



- Vi er rigtig godt tilfredse med det flotte fremmøde, siger Bjørn Fuglsang, marketingchef i N.C. Nielsen.