Uheldig bilist kørte af sted med benzinslange i tanken

En bilist havde måske lidt for travlt, da vedkommende tankede ved OK tankstationen ved Super Brugsen i Vinderup lørdag formiddag.



I hvert fald glemte bilisten at fjerne benzinslangen fra biltanken, inden bilisten kørte fra tankstationen.



Det betød, at benzinhanen knækkede af, og en smule benzin flød ud.



Der er taget højde for den slags uheld ved konstruktionen af benzinstanderen, så der skete ikke alvorlig skade på benzinstanderen, oplyser den lokale indsatsleder.



Beredskabet modtog alarmen kort før klokken 10, og en brandbil blev sendt til stedet for at rydde op.

