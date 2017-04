Lokalt firma på utraditionel charmeoffensiv

N.C. Nielsen A/S er Danmarks største leverandør af gaffeltruck, terminaltraktorer og specialmaskiner. Virksomheden har over 220 medarbejdere og en årlig omsætning på langt over 600 millioner kroner.



Alligevel er det ikke alle, der fået øje på den store virksomhed i den lille by Balling i Vestsalling.



Derfor har N.C Nielsen valgt en charmeoffensiv, hvor man i dag, lørdag, inviterer potentielle medarbejdere til åbent hus.



- Vi kan bare mærke, at det bliver sværere at tiltrække faglærte folk. Og vi synes ellers, at vi har noget godt at tilbyde, siger marketingchef Bjørn Fuglsang, da han bliver bedt om at forklare initiativet.



Som bekendt er virksomheden i Balling i færd med at udvide med et 1300 kvadratmeter stort democenter for førerløse truck.



Og det er vigtigt, at rekrutteringen af de rigtige medarbejdere kan følge trop i alt dette.



- Vi har rygende travlt, og det bliver sværere at tiltrække kvalificerede medarbejdere, siger Bjørn Fuglsang og tilføjer:



- Vi melder os på banen i forhold til at tiltrække de mest kvalificerede for at kunne imødegå den fremtidige ekspansion.



Helt aktuelt står N.C. Nielsen i Balling, samt datterselskabet Scantruck i Skive, og mangler i alt 10-12 ansatte: smede, mekanikere og lærlinge.



Cirka 50 nuværende medarbejdere fra alle afdelinger - værksted, salg og marketing - vil være på arbejde i dag, lørdag, så potentielle medarbejdere kan komme rundt og få et indtryk af huset - og få en snak med en måske fremtidig kollega.



- Vi kan mærke et stigende aktivitetsniveau hos vores kunder i Danmark og resten af Skandinavien. Der bliver investeret i intern logistik, nyt transportmateriel og innovative AGV-løsninger med førerløse truck. Det smitter positivt af på os. Vi glæder os over fremdriften og at kunne byde nye, dygtige medarbejdere velkommen, lyder meldingen fra teknisk direktør Per T. Nielsen fra N.C. Nielsen



Samtidig giver det åbne hus-arrangement også mulighed for, at jobsøgende kan få et indtryk af selve Balling by som et muligt tilflytningssted.

