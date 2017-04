Mange henvendelser i voldtægtssag fra gymnasieparken

Sagen om et voldtægtsforsøg mod en 27-årig kvinde fra Skive onsdag eftermiddag omkring klokken 16 har givet mange henvendelser til politiet.



- Efter at vi gik ud med sagen torsdag, har vi fået rigtig mange henvendelser. Også nogle med kød på. Men af hensyn til efterforskningen holder vi kortene tæt ind til kroppen, siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.



Han vil dog godt oplyse, at politiet er ret sikre på, at den 27-åriges forklaring om voldtægtsforsøget og forløbet holder vand.



- Det er det udgangspunkt, vi efterforsker ud fra, siger han.



De forskellige tekniske beviser understøtter det.



En lægeundersøgelse torsdag viste, at hun - ud over tegn på de seksuelle krænkelser - har fået skader i både ansigtet og på ryggen.



Den 27-årige kvinde var ude at løbe onsdag eftermiddag, da en mand greb fat i hendes bukselinning og hev hendes bukser ned med den ene hånd, mens han tvang hendes hænder om bag på ryggen.



Han bøjede kvinden forover og krænkede hende seksuelt på flere måder, som politiet ikke ønsker at uddybe.



På et tidspunkt fik kvinden med den ene hånd fat i en peberspray, hun havde på sig i en bukselomme. Hun sprøjtede mod mandens ansigt, og han gav slip. Hun kom så fri af manden og løb væk.



Inden da havde manden på gebrokkent dansk sagt, at han »vil have hende«, og at hun skulle holde op med at gøre modstand.



Manden beskrives af udenlandsk herkomst, talte gebrokkent dansk, 30-40 år, 190 centimeter høj og bredskuldret. Han var iført træningstøj, herunder sorte Adidas-bukser og en trøje i gråt og sort samt muligvis røde Nike-sko.



Han havde et velplejet og lidt kantet sort skæg, halvanden centimeter langt. Hans hår var også både sort og velplejet og omkring to-tre centimeter langt. På venstre håndryg havde han et stort ar.



Politiet oplyste torsdag eftermiddag, at man ikke har nogen formodning om, hvem manden er, og heller ikke om, hvorvidt den pågældende måtte bo i Skive eller på Skive-egnen.



-- Vi hører stadig gerne, hvis nogle har set noget eller kan bidrage med oplysninger om, hvem manden kan være, siger Niels Bach.

