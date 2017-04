- Drømmen er at bygge noget nyt op på noget gammelt!



54-årige Bodil Kirstine Jensen viser rundt i den forlængst nedlagte, gamle landsbyskole på Brøndum Kirkevej vej lige uden for Hvidbjerg.



Den nedlagte skole var Bodils barndomshjem.



Her er hun vokset op sammen med sine søskende.



Faren, der døde for 10 år siden, var seminarielærer i Skive, og moren var folkeskolelærer på Hvidbjerg Skole.



I dag bor moren i en lejebolig inde i Hvidbjerg.



Og for halvandet år siden flyttede Bodil tilbage til sit barndomshjem, efter at hun var blevet skilt.



Hun har boet 20 år i Mariager og har to børn sammen med sin eksmand.



Men nu bor hun i den gamle skole, som ikke er sådan lige at sælge.



Hun kigger over mod den gamle Svend Skipper-lænestol, der står og trænger til nyt betræk i den store stue.



- Den er jeg blevet ammet i, smiler kvinden, hvis lange hår er flammende rødt og matcher hendes røde jeans og sorte top.



rummets design Bodil Jensen går meget op i ting og møbler.



Deres stoflighed.



Det sanselige.



Designet.



Og hun går op i, hvordan man indretter og designer et rum.



- Jeg vil gerne have tingene til at »tale«, siger Bodil.



Hun har følgere fra hele verden på sin Instagram-profil, der kan følge med i old school-livet i på den gamle skole i Danmarks udkant:



- Jeg vil gerne have det lokale ud i verden!



Bodil Jensen byder Skive Folkeblad på kaffe med lækkert brød, som hun selv har bagt i barndomshjemmets meget 70’er-agtige køkken.



Hun er old school.



Samtidig er hun uddannet medieforsker, har skrevet ph.d om videokunst, og begår sig hjemmevant på sociale medier.



Hun er moderne.



Og det er netop denne kobling mellem det old school, fysiske og jordbundne på den ene side - og de nye, digitale medier på den anden, der er fundamentet for Bodil Jensens nystartede virksomhed: Modern Mill.



- Jeg kan få udlevet min drøm om selvstændig virksomhed, siger Bodil Jensen, der underviser på deltid på Aalborg Universitet ved siden af iværksætteriet.



- Modern Mill er dét, jeg gerne vil have i gang. Og det er dét, jeg gerne vil tjene penge på, siger hun.



Hendes konsulentvirksomhed går ud på at hjælpe andre virksomheder med at designe og indrette deres rum, så rummene kommunikerer og fortæller den historie, som virksomheden skal have ud.



Det handler om kommunikation og rumligt design.



- Virksomheder skal bruge deres rum til at kommunikere med, siger Bodil Jensen.



Hun har blik for at se mulighederne og atmosfæren i virksomhedernes rum, såvel butikken som kontorlokalet.



- Bare det, hvordan man sætter en stol, ansporer til, hvordan man udfører en bestemt handling, siger Bodil Jensen.



- Virksomhederne har brug for én, der kan se det smukke i det her. Og så få det ud på nettet - ud i det store rum, siger hun og pointerer dermed, at virksomhedernes rum skal være synlige på de digitale medier.



- Det handler om at bruge medier på en kreativ måde og at turde udtrykke sig, siger Bodil Jensen, der har tænkt sig at tilbyde workshops ude på den gamle skole i virksomheders brug af sociale medier, og hvordan man »laver rum for kreativiteten«.